«كريدت» و«رانتال لتأجير السيارات» تخططان لاقتراض 1.5 مليار جنيه

كشف شريف سمير، العضو المنتدب للشئون المالية لشركة «جى بى كابيتال»، أن تابعتيها «كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» و«رانتال لتأجير السيارات» تتفاوضان مع عدة بنوك لاقتراض 1.5 مليار جنيه خلال 2024.

وتأسست «جى بى كابيتال» فى عام 2013، بغرض الاستثمار فى القطاع المالى غير المصرفي، ولديها العديد من الشركات التابعة.

وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك القروض المحتملة ستوجه لدعم المحافظ المالية للشركتين خلال العام المقبل.

وأوضح أن شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «كريديت» تأسست حديثًا عقب الحصول على رخصة مزاولة النشاط من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت عملها فى يونيو 2023.

وكشف أن رأسمال «كريديت» يبلغ نحو 165 مليون جنيه حاليا، وأنها بصدد رفعه ليصل إلى 300 مليون، بهدف تنمية حجم أعمالها وزيادة حصتها السوقية خلال العام المقبل.

وفيما يخص «جى بى أوتو رانتال لتأجير السيارات»، قال إنها تأسست خلال عام 2009، وتتخطى المحفظة المستحقة لها من العملاء حاليا نحو 400 مليون جنيه، موضحا أنها تهدف إلى نمو حجم أعمالها خلال الأعوام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق «المؤشر المرجعى للتسعير المسؤول» لرفع كفاءة القطاع المالى غير المصرفى، والذى يتضمن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووصل عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3.9 مليون مواطن، حتى نهاية يوليو 2023، بإجمالى قيم أرصدة 45.5 مليار جنيه.

شريف سمير: الأولى تسعى لزيادة رأسمالها ليصل إلى 300 مليون