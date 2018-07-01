كرواتيا تواجة الدنمارك التي لا تقهر في ثمن نهائي المونديال

علي المصريسيكون ملعب "نيجني نوفجورود" على موعد في الثامنة من مساء اليوم الأحد، مع مباراة تفوح منها رائحة ذكريات مونديال فرنسا 1998، وذلك عندما تتواجه كرواتيا الممتعة مع الدنمارك التي لا تقهر، في الدور ثمن النهائي لكأس العالم " روسيا 2018"ويعود المنتخبان في لقاء الأحد الى ذكريات مونديال 1998 حين

علي المصري

سيكون ملعب “نيجني نوفجورود” على موعد في الثامنة من مساء اليوم الأحد، مع مباراة تفوح منها رائحة ذكريات مونديال فرنسا 1998، وذلك عندما تتواجه كرواتيا الممتعة مع الدنمارك التي لا تقهر، في الدور ثمن النهائي لكأس العالم ” روسيا 2018″

ويعود المنتخبان في لقاء الأحد الى ذكريات مونديال 1998 حين حققا أفضل نتيجة لهما في تاريخ مشاركاتهما في كأس العالم، حيث وصلت كرواتيا الى نصف النهائي في أول مشاركة لها بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا قبل أن ينتهي مشوارها بهدفي الفرنسي ليليان تورام (1-2)، فيما بلغت الدنمارك ربع النهائي وخسرت أمام البرازيل (2-3).

والمفارقة ايضا أن المنتخبين تواجها ايضا في التصفيات المؤهلة لمونديال 1998 وتعادلا ذهاباً في زغرب 1-1 وفازت الدنمارك 3-1 وتأهلت كمتصدرة للمجموعة، فيما خاضت كرواتيا الملحق وتأهلت على حساب أوكرانيا قبل أن تحقق الإنجاز في النهائيات بإقصائها ألمانيا من ربع النهائي بنتيجة كاسحة (3-صفر).

ويمكن القول دون تردد أنّ المنتخب الكرواتي كان الأكثر إقناعاً بين المنتخبات الـ32 التي خاضت الدور الأول، واستحق بطاقته إلى ثمن النهائي التي حجزها منذ الجولة الثانية بفوزه على نيجيريا (2-صفر) ثم الأرجنتين (3-صفر)، قبل يضيف ثالثاً على أيسلندا (2-1) رغم مشاركته بتشكيلة رديفة.

أما الدنمارك، فتأهلت الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 2002 دون أن تقنع، بعد أن حلت ثانية في مجموعتها خلف فرنسا بفوز صعب على البيرو (1-صفر) وتعادلين مع أستراليا (1-1) وفرنسا (صفر-صفر).

ومن المتوقع أن تكون مباراة الأحد مواجهة بين الامتاع الهجومي لكرواتي بقيادة لوكا مودريتش، ماريو ماندزوكيتش، إيفان بيريشيتش ومن خلفهم إيفان راكيتيتش، والصلابة الدفاعية للدنمارك التي لم تتلق أكثر من هدف في مباراة واحدة منذ 8 أكتوبر 2016 حين خسرت أمام بولندا 2-3 في تصفيات المونديال الروسي.

ويخوض المنتخب الدنماركي لقاء الأحد متسلحاً بسجله المميز مع مدربه النرويجي أوجه هاريده، إذ لم يذق أبطال أوروبا 1992 طعم الهزيمة في مبارياتهم الـ18 الأخيرة، وتحديداً منذ 11 أكتوبر 2016 حين سقطوا أمام مونتينيجرو في التصفيات (صفر-1)، وهو أمر لم يتحقق في تاريخ المنتخب الذي خاض أولى مبارياته عام 1908 (فاز على فرنسا 9-صفر).

ستكون المواجهة بين المنتخبين الثانية في بطولة كبرى بعد كأس أوروبا 1996 حين فازت كرواتيا 3-صفر في دور المجموعات ولعبت دوراً في تنازل الاسكندنافيين عن لقب بطولة 1992.

ويدخل المنتخب الكرواتي اللقاء ولاعبوه في وضع بدني جيد بعدما خاض داليتش لقاء أيسلندا بتعديلات بالجملة طالت تسعة لاعبين وحتى حارس المرمى، خوفاً من الإنذارات التي قد تحرم بعضهم المشاركة في ثمن النهائي.

لكنّ صانع الألعاب والقائد مودريتش بقي أساسياً كما حال بيريشيتش الذي تدين له كرواتيا بالفوز لأنه سجل الهدف القاتل في الدقيقة 90، بعد تمريرة من ميلان باديلي الذي كان صاحب هدف التقدم لبلاده.

وفي حال نجحت كرواتيا في تأكيد المستوى الذي ظهرت به في دور المجموعات وتخطت الدنمارك، ستواجه احتمال لقاء إسبانيا في ربع النهائي في حال تخطت الأخيرة روسيا المضيفة اليوم الأحد أيضاً.