كرواتيا تكتفي بالتعادل أمام اليونان وتتأهل لروسيا

علي المصري تأهلت كرواتيا لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، عقب تعادلها السلبي بدون أهداف، أمام مضيفتها اليونان، في المباراة التي جرت على ملعب كاراسيكاكي بالعاصمة أثينا، مستفيدة من فوزها ذهابا 4_1. كانت الأمور صعبة على أصحاب الأرض للعودة في…



علي المصري

تأهلت كرواتيا لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، عقب تعادلها السلبي بدون أهداف، أمام مضيفتها اليونان، في المباراة التي جرت على ملعب كاراسيكاكي بالعاصمة أثينا، مستفيدة من فوزها ذهابا 4_1.

كانت الأمور صعبة على أصحاب الأرض للعودة في النتيجة بعد خسارة موقعة الذهاب، وسيطرت كرواتيا على أغلب فترات لقاء إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال، وكانت الطرف الأخطر.

وهذا هو التأهل الخامس في تاريخ منتخب كرواتيا لنهائيات كأس العالم، حيث سبق وأن شارك في نسخ فرنسا 1998 وأحرز المركز الثالث، ثم شارك في بطولات كوريا واليابان 2002 والمانيا 2006، وبعد أن غاب عن جنوب أفريقيا 2010، عاد للمشاركة في البرازيل 2014.