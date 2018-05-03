كرواتيا تعتقل أحد المشتبه بهم في اغتيال عضو حماس بتونس

رويترزذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن الشرطة اعتقلت مواطنا من البوسنة وقد يتم تسليمه إلى تونس لاحتمال ضلوعه في اغتيال مهندس طيران تونسي في 2016 .وقالت حركة حماس الفلسطينية إن المهندس أحد أعضائها.ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة أن المواطن ”البوسني اعتقل في 13 مارس تنفيذا لمذكرة اعتقا

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن الشرطة اعتقلت مواطنا من البوسنة وقد يتم تسليمه إلى تونس لاحتمال ضلوعه في اغتيال مهندس طيران تونسي في 2016 .

وقالت حركة حماس الفلسطينية إن المهندس أحد أعضائها.

ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة أن المواطن ”البوسني اعتقل في 13 مارس تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس. هذا الشخص رهن الاحتجاز وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية“.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الشرطة للتعليق.

وقالت الوكالة أيضا نقلا عن تقارير إعلامية إن مسؤولا تونسيا أكد في وقت سابق تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما وإن أحدهما اعتقل في كرواتيا.

كان محمد الزواري (49 عاما) يعمل مهندسا للطيران وخبيرا في مجال الطائرات بدون طيار.

وقتل الزواري بالرصاص في سيارته بمنطقة العين في صفاقس في ديسمبر عام 2016. وقالت السلطات التونسية فيما بعد إنها اعتقلت 10 تونسيين إلا أن أجنبيين يشتبه في تدبيرهما عملية الاغتيال تمكنا من الفرار.

وقالت حماس إن الزواري كان عضوا بها لمدة 10 سنوات، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله.

