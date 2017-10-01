كرم سولار ومجموعة الدقهلية توقعان أكبر صفقة لشراء الطاقة

المال - خاصأعلنت شركة "كرم سولار" - الشركة الأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية في مصر - عن توقيعها صفقة مع شركتي "الدقهلية جنوب الوادي للدواجن" و"الدقهلية وادي النطرون للزراعة" التابعتين لمجموعة "الدقهلية"، بهدف توفير 75٪ من احتياجاتهما من الطاقة الشمسية علي مدار 30 عاماً.وبموجب



المال – خاص

أعلنت شركة “كرم سولار” – الشركة الأسرع نمواً في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية في مصر – عن توقيعها صفقة مع شركتي “الدقهلية جنوب الوادي للدواجن” و”الدقهلية وادي النطرون للزراعة” التابعتين لمجموعة “الدقهلية”، بهدف توفير 75٪ من احتياجاتهما من الطاقة الشمسية علي مدار 30 عاماً.

وبموجب هذه الصفقة، سيتم بناء محطتين لتوليد الطاقة الشمسية خلال عام 2018 الأولي في محافظة المنيا والثانية في وادي النطرون باستثمارات تقدر بـ 23 مليون دولار أمريكي، من أجل توفير 23.5 ميجا وات من الكهرباء، الأمر الذي يجعلها أكبر اتفاقية شراء للطاقة وقعها القطاع الخاص في تاريخ مصر.

وفي سياق التعليق علي هذه الخطوة، قال أحمد زهران – الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “كارم سولار” أن الصفقة بمثابة علامة بارزة في تاريخ شركتة وشركة “كرم باور” التابعة، حيث أنها سوف تصبح من خلال هذه الصفقة أكبر مزود للطاقة الشمسية للقطاع الخاص في مصر، علاوة علي أنها ستوفر الطاقة بتكلفة أقل من الحكومة.

كما تعزز الصفقة من قدرة الشركتين علي تحقيق هدفهما، حيث أنه بموجب تلك التغييرات في آلية العمل سوف تصل مساحة أراضي المحطتين في محافظتي المنيا ووادي النطرون إلى 85 فدانا ما يعادل 360 الف متر مربع تقريباً وفقاً لـ”أحمد زهران”، الذي أضاف أن موقع المنيا هو عبارة عن مجمع مزارع لتربية الدجاج وتحتوي علي 100 حظيرة من الدواجن علي مساحة نصف فدان تقريباً، ويسكن بها 1.1 مليون دجاجة وتصل طاقتة الإنتاجية إلي 140 مليون كتكوت عمر اليوم الواحد.

وعلي الجانب الآخر، قال خالد عناني، الرئيس التنفيذي لشركة الدقهلية للتنمية الزراعية ونائب رئيس مجموعة الدقهلية: “باعتبارنا من أكبر منتج ومصدر للأغذية الزراعية في مصر، فإن احتياجاتنا من الطاقة كبيرة، الأمر الذي يؤثر بشكل ملحوظ علي حجم أعمالنا نتيجة التكلفة العالية للطاقة في الوقت الحالي”.

وعن الخطط المستقبلية بعد إتمام إجراءات الصفقة، أعرب ” عناني ” عن سعي شركتة إلي تحقيق تطور ملموس في قطاع خدمات التصدير، من خلال إستهداف أسواق جديدة ومن ثم زيادة عمليات تصدير المنتجات الزراعية المختلفة إلي اكثر من 40 دولة في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن الصفقة ستجمع بين موارد شركة ” كرم سولار ” ومزايا مجموعة ” الدقهلية” لتقديم مزيد من القيمة إلي العملاء عبر تزويدهم بأفضل الخبرات المتخصصة والقدرات التي تمتلكها كلاً من الشركتين.

ستقوم بتنفيذ المشروع شركة كرم للطاقة KarmPower – – وهي شركة تابعة لـ ” كرم سولار ” مسؤولة عن الهندسة والمشتريات والبناء (إبك) من المشاريع الشمسية بما في ذلك تسليم المفتاح وحلول اتفاق شراء الطاقة، وتشمل محفظتها شركات ” جهينة “، ” فريدال “، ” المجموعة المالية هيرميس “، ” تازيري ايكو لودج ” (واحة سيوة ) وأخيراً شركة ” البحر الأحمر ديفر لودج ” (مرسى علم).