«كرم سولار» تُفاضل بين الطرح ببورصة لندن أو دخول «استراتيجى» 

كشفت مصادر مطلعة أن شركة كرم سولار للطاقة الشمسية تُفاضل بين الطرح فى بورصة لندن ودخول مستثمر إستراتيجي، لزيادة رأسمالها بنحو 80 مليون دولار، بهدف تمويل توسعاتها المحلية والإقليمية.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن «كرم سولار» ستدرس تلك الخيارات للحصول بشكل سريع على التمويل المستهدف، إذ قامت بتعيين شركة Synergy Consulting، ومقرها الولايات المتحدة، كمستشار لها.

وأوضحت أنه فى إطار دخول مستثمر إستراتيجى جديد للشركة، قامت «كرم سولار» عبر مستشارها بعرض الأمر على مستثمرين عرب وأجانب.

وقالت «كرم سولار» فى بيان لها أمس، إن زيادة رأس المال ستدعم الأعمال الحالية للشركة فى توليد وتوزيع الطاقة، بالإضافة لتقديم الدعم لقطاعات جديدة، مثل تقديم حلول تحلية المياه بالطاقة الشمسية، ومشروع التنقل الكهربائى «KarmCharge».

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذى والمؤسس لـ«كرم سولار» فى بيان، إن الشركة تسعى من خلال زيادة رأس المال إلى ضم شريك جديد للمساهم الإستراتيجى الحالى EDF Renouvelables الفرنسية المتخصصة فى مصادر الطاقة المتجددة بهدف دعم التوسعات، مؤكدًا أن السوق تمر حاليًا بمرحلة مهمة ستشكل مستقبل منصات المرافق الذكية والمتصلة.