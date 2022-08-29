«كرم سولار» تعلن بيع حصة بالشركة لزيادة رأس المال بقيمة 80 مليون دولار 

أعلنت شركة كرم سولار العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر، عن جولة جديدة لزيادة رأس مال الشركة عبر جمع 80 مليون دولار لتمويل خططها في التوسع محليًا وإقليميًا.

طاقة شمسية

جولة الاستثمار الجديدة تدعمها شركة Synergy Consulting، ومقرها الولايات المتحدة، بصفتها مستشار طرف البيع ، وسيساعد ضخ رأس المال في دعم الأعمال الحالية للشركة في توليد وتوزيع الطاقة، بالإضافة لتقديم الدعم لقطاعات جديدة في الشركة مثل مُقدم حلول تحلية المياه بالطاقة الشمسية ومشروع التنقل الكهربائي KarmCharge.

تتماشى هذه الخطوة مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية في مصر حاليًا، وبخاصة استراتيجية كرم سولار لتطوير منصة تقنية متكاملة متعددة المرافق، مع التخصص في توليد الطاقة الشمسية، إلى جانب توزيع الطاقة في كل من المناطق الحضرية والإقليمية.

من جانبه قال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ “كرم سولار” على جولة زيادة رأس المال: “نسعى من خلال زيادة رأس المال إلى ضم شريك جديد للمساهم الاستراتيجي الحالي للشركة EDF Renouvelables، بهدف دعم المرحلة التالية من رحلتنا”.

وأضاف: “نمر حاليًا بمرحلة هامة ستشكل مستقبل منصات المرافق الذكية والمتصلة ونحن نطمح ونخطط لأن نكون في طليعة هذه النقلة النوعية في منطقتنا”.

ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز احتلت كرم سولار مرتبة متقدمة في قائمة “الشركات الأفريقية الأسرع نموًا” في عام 2022، حيث صُنفت كإحدى الشركات الأسرع نموًا في مصر، كما حلت في المرتبة التاسعة عشر على مستوى القارة السمراء.