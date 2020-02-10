كرم جبر يكشف حقيقة بيع أصول المؤسسات الصحفية القومية (فيديو)

كشف الكاتب، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن حقيقة بيع أصول المؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدا أنه ليس هناك أي قرار ببيعها ولم يتم بيع متر واحد.

كشف الكاتب، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، عن حقيقة بيع أصول المؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدا أنه ليس هناك أي قرار ببيعها ولم يتم بيع متر واحد.

وقال في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي، إن “وكالة أنباء الشرق الأوسط من 67 عندهم 50 فدانا في المرج والأراضي ده عليها تعديات، وخرابة، طاب ما تستثمر تلك الأرض، وهلم جرا هناك حاجات زي كده كتير”.

وأضاف: “هنبيع الأصول؟ لا، والهيئة واخده قرارين الأول لن نبيع أي أصول لأنها الظهر الذي ستسند إليه المؤسسات”.

وتابع: “القرار الثاني لو هناك أصل مهمل وغير مستغل وعليه مشاكل، نضعه في صندوق لتمويل المشروعات باسم المؤسسة ولا ينفق منه مليم واحد إلا ويضخ في أصل استثماري للمؤسسة وبموافقة الهيئة بمعني أنه لن يصرف كرواتب أو حوافز”

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إن الاقتراح الحالي أن تأتي شركة محايدة تعقد اتفاقا مع الهيئة تعمل نظرة كاملة للأصول وتضع خطة شاملة لاستغلالها، ويمكن أن نوقع بروتوكول مع الصندوق السيادي في هذا الصدد أيضا.