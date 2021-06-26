اقتصاد وأسواق

كرم جبر: مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل

خلال جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
الصاوي أحمد 7:36 م, السبت, 26 يونيو 21 7:36 م, السبت, 26 يونيو 21

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نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة كرم جبر، جلسة حوارية مفتوحة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وبحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

في البداية رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مؤكدًا أن القطاع الزراعي شهد خلال الـ 7 سنوات الماضية نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية.

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وأكد جبر، أن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، مضيفًا: “بدأنا نشعر بعدم وجود أزمات في احتياجات الأسرة المصرية”.

وأشار إلى أن مصر ستدخل الجمهورية الجديدة واحتياجات الشعب الغذائية مؤمنة بالكامل، قائلًا: أن الأمن الغذائي أمن قومي، ومن لا يمتلك غذائه لا يمتلك أمنه القومي.

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بقلم الصاوي أحمد

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