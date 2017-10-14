كرم جبر : الصحافة المصرية حملت قضايا الدولة على أكتافها

إيمان عوفقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إذا فرضنا أننا ننمي ثقافة الطفل، فعلينا أن نستمع إليهم كما يستمعون إلينا.وأضاف جبر، خلال كلمته باجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، اليوم السبت، بمقر مؤسسة دار الهلال، أن هذا الجيل مختلف تمامًا، وعق

إيمان عوف

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إذا فرضنا أننا ننمي ثقافة الطفل، فعلينا أن نستمع إليهم كما يستمعون إلينا.





وأضاف جبر، خلال كلمته باجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، برؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، اليوم السبت، بمقر مؤسسة دار الهلال، أن هذا الجيل مختلف تمامًا، وعقولهم متطورة عما سبقهم من أجيال ويجب مراعاة اختلاف الأزمان في التربية الحديثة.

وأشار إلى أن الصحيفة الورقية ما زالت تتميز بأنها وثيقة أمام الطفل خاصة.

وتابع: أودّ طرح قضية، الطفل أصبح في عمر عام أو عامين قادرًا على اللعب بالموبايل، لكن لو وضع أمامه كتاب لن ينظر إليه. وعلينا أن نرى ما الذي يحتاجونه، وأن نتركهم يفكرون ونرشد هذا التفكير. والصحافة المقروءة تتراجع تراجعًا كبيرًا أمام وسائل النشر الأخرى، ونحتاج إلى أن نحبب الطفل في القراءة.

واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: “ومسئوليتنا بشكل عام أن نعيد كبرياء الصحافة والصحفيين وقيمتهم، وأن نسترد المساحة التي فقدناها في الرأي العام”.

وأكد أن الصحافة المصرية لها دور مهم جدًّا في فترات تاريخية وحملت قضايا الدولة على أكتافها، ولا يموِّلها أحد، وصحفيوها مدربون وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة.

وقال: وإذا أصلحنا صحافتنا سيكون هذا هو الباب لإصلاح إعلامنا بالكامل.

واختتم جبر كلمته بأن المشاكل الموجودة يتم التعامل معها أولًا بأول، للمضي قدمًا في خطة الإصلاح، والطريق ليس سهلًا لكن المضي فيه أصبح محتومًا.

يشارك في الاجتماع جميع رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتثبيت أركان الدولة المصرية؛ لبحث سبل مواجهة خطط إفشال الدولة التي أشار إليها الرئيس خلال مؤتمر الشباب الأخير بالإسكندرية.

كانت الهيئة قد عقدت حتى الآن خمسة اجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية؛ لبحث سبل التصدي لمخططات إفشال الدولة المصرية.