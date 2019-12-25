سيـــاســة

كرم جبر : الرئيس وقف مع الإعلاميين ساعة إلا ربع وماكنش عايز يمشي

أشاد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل مع الإعلام قائلا "وقف ساعة إلا ربع وماكنش عايز يمشي".
المال - خاص 11:54 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19 11:54 م, الأربعاء, 25 ديسمبر 19

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أشاد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التواصل مع الإعلام عقب افتتاحات مشروعات بالفيوم والبحيرة، قائلا “وقف ساعة إلا ربع وماكنش عايز يمشي”.

كرم جبر: الرئيس يرى أن الانتخابات المختلفة يجب أن تتم في عام واحد

وقال: “الرئيس تقدم للإعلامين ووقف معاهم ساعة إلا ربع، وأجاب عن كل الأسئلة وعايز أقولك ماكنش عايز يمشي”.

ولفت إلى أن الرئيس يرى أن الانتخابات المختلفة يجب أن تتم في عام واحد مهما تكلفت.

وأوضح أن الرئيس قال إن الموضوع يجب أن يخض لنقاش مجتمعي، معبرا عن أمنياته أن يرى كتل حزبية لها سياق واحد تستطيع أن تتبنى قضايا جماهيرية..

وقال : “إحنا كإعلاميين او صحفيين مانقدرش نعرف أسماء 10 رؤساء أحزاب”.

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بقلم المال - خاص

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