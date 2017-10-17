كرمة العقارية تنفذ مشروعين بـ160 مليون جنيه في التجمع الخامس

رضوى عبد الرازق: أعلنت شركة كرمة العقارية عن طرح أحدث مشروعاتها العقارية فى التجمع الخامس، مشروع إيليت ريزيدنس Elite Residence، ومشروع بلاتنيوم فيو Platinum View، بتكلفة استثمارية 160 مليون جنيه على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر.وصرح المهندس أحمد مصطفى، المدير العام للشركة، بأن مشروع «بلات

رضوى عبد الرازق:

أعلنت شركة كرمة العقارية عن طرح أحدث مشروعاتها العقارية فى التجمع الخامس، مشروع إيليت ريزيدنس Elite Residence، ومشروع بلاتنيوم فيو Platinum View، بتكلفة استثمارية 160 مليون جنيه على مساحة تصل إلى 5 آلاف متر.

وصرح المهندس أحمد مصطفى، المدير العام للشركة، بأن مشروع «بلاتنيوم فيو» يتم تنفيذه على مساحة 2223 مترا مربعا بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، تتضمن 50 وحدة، أرضى و4 أدوار، بمساحات تبدأ من 128 حتى 380 مترا مربعا، سيتم تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة على أن ينتهى المشروع والاستلام خلال شهر أكتوبر 2019.

وأضاف أن مشروع «إيليت ريزيدنس» يتم تنفيذه على مساحة 2260 مترا مربعا، باستثمارات 60 مليون جنيه، بمنطقة بيت الوطن بالتجمع الخامس، بواقع 36 وحدة، أرضى و3 ادوار، بمساحات تتراوح ما بين 143 إلى 298 مترا مربعا، ومتوسط سعر المتر 5750 جنيها، يتم تنفيذه على مرحلتين، والمقرر الانتهاء منه بنهاية 2020.

وأكد مصطفى أنه سيتم طرح المشروعين للبيع بمعرض النخبة العقاري المقام بدولة الكويت بأرض المعارض في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر 2017.

وتمكن الشركة عملائها من اختيار السكن الراقي بكل سهولة دون تحمل أعباء كبيرة وبأسعار تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، من خلال عدة تسهيلات بمقدمات تبدأ بـ10% فقط وتقسيط حتي 6 سنوات.

وأشار مصطفى إلى أن تطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادى للدولة أدى إلى رفع أسعار الوحدات إلى 30%، الأمر الذى أدى إلى تراجع القوة الشرائية للعملاء على الوحدات العقارية، واتجهت الشركة إلى رفع أسعارها بنحو 10% فقط، مع تقليل هامش الربح للشركة لتوفير الوحدات للعملاء لكى تناسب احتياجاتهم.