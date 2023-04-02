 كردستان تتوصل لاتفاق مع حكومة العراق لاستئناف صادرات النفط

قالت حكومة إقليم كردستان العراقية، شبه المستقلة، إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الفيدرالية لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي هذا الأسبوع، بعد خلاف قانوني أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

استئناف صادرات النفط

وقال لوك غفوري، رئيس شؤون الإعلام الخارجي في حكومة إقليم كردستان، في تغريدة على “تويتر”: “بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع”.

أغلقت تركيا خط أنابيب يمتد من شمال العراق إلى جيهان في مارس الجاري بعد أن قالت هيئة التحكيم الدولية إنه لا ينبغي لسلطات حكومة إقليم كردستان تصدير النفط من محطة البحر الأبيض المتوسط دون موافقة بغداد.

سيتيح الاستئناف أكثر من 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط العراقية التي تمر عبر تركيا.