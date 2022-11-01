«كرتونة» للتجارة الرقمية تجدد شراكتها مع «بيتي» للصناعات الغذائية

أعلنت شركة “كرتونة” العاملة مجال التجارة الإلكترونية (B2B) وتكنولوجيا الخدمات المالية، والتي تربط بين جميع الأطراف الفاعلة بسوق التجارة التقليدية في مصر، عن تجديد شراكتها مع شركة “بيتي” للصناعات الغذائية، وذلك للتوسع في توفير منتجاتها لشبكة مستخدمي منصة “كرتونة” في عدة محافظات.

واحتفالا بتجديد التعاون، أطلقت كرتونة حملة لتوزيع منتجات “بيتي” على كبار تجار التجزئة في الدلتا. ويأتي ذلك بعد عام من الشراكة الناجحة، تمكنت خلالها بيتي من عرض 94 منتج غذائي على منصة “كرتونة”، والنفاذ إلى الآلاف من تجار التجزئة وتوزيع منتجاتها في العديد من المحافظات.

الاستفادة من نموذج أعمال كرتونة

وتستفيد من نموذج أعمال “كرتونة” وحلول التمويل والدفع المُدمجة على منصتها، والتي تتيح لـ”بيتي” النفاذ إلى عملاء جدد وزيادة مبيعاتها بنسبة 450% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال استراتيجية تسويقية شاملة تعتمد على التكنولوجيا.

التعاون يسهم في التغلب على مشكلة سلاسل الإمداد

كما يساهم تعاونهم المشترك في توسع عمليات “بيتي” في التجارة الالكترونية، للتغلب على التحديات التشغيلية المتعلقة بسلاسل التوريد، مما يمكن التجار من إدارة أعمالهم بكفاءة، ومن ثم توفير المنتجات الاستهلاكية سريعة الحركة للمستهلك بأسعار معقولة.

الرئيس التنفيذي لشركة كرتونة: نتطلع إلى توفير المنتجات والسلع المهمة لعملائنا

وأعرب محمود طلعت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “كرتونة”، عن سعادته بتجديد تلك الشراكة قائلا ” أفخر بما حققته شراكتنا مع “بيتي ” خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى الاستمرار في تسهيل الوصول إلى منتجاتها في العديد من المحافظات، والتي تحظي بمكانة قوية في السوق المصرية”.

وأضاف ” نسعى دائماً إلى توفير المنتجات والسلع لشبكة عملائنا، وكذلك مساعدة الشركات والعلامات التجارية في الاتصال رقيماً وتوسيع عمليات التجارة الالكترونية”.

تامر نجيب: نؤمن بخطط كرتونة للنمو والتوسع في سوق تجارة التجزئة

ومن جانبه قال تامر نجيب، رئيس القطاع التجاري بشركة “بيتي” نعتز للغاية بشراكتنا مع “كرتونة”باعتبارها أحد شركائنا الرئيسيين في التجارة الإلكترونية بالسوق المصرية، كما نؤمن بإمكاناتها وخططها القوية للنمو والتوسع في سوق تجارة التجزئة على مستوى الجمهورية”.

وأضاف نجيب نتطلع من خلال تجديد تلك الشراكة إلى توسيع منتجاتا على المنصة، والتوسع في طلبيات الجملة، وكذلك تغطية التوصيل في كل محافظات الجمهورية في النصف الثاني من 2023، مما يدعم خططنا لزيادة التواجد في منصات التجارة الإلكترونية الحالية والمستقبلية بأكثر من 30٪ لعام 2023.

يذكر أن كرتونة تقدم أكثر من 14 ألف منتج إلى أكثر من 60 ألف تاجر تجزئة، بالتعاون مع 250 شركة كبرى مصنعة للسلع الاستهلاكية في 13 محافظة، وذلك من خلال شبكة متنوعة من الموزعين وتجار جملة.