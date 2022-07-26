«كرتونة» للتجارة الإلكترونية تسجل مليار جنيه معاملات خلال 7 أشهر

سجلت منصة كرتونة المتخصصة فى مجال التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية نحو مليون معاملة خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، بقيمة بلغت مليار جنيه.

قال محمود طلعت، الرئيس التنفيذى لـمنصة كرتونة، إن المنصة تستهدف زيادة حجم أعمالها 5 أضعاف بنهاية العام الحالى 2022، من خلال التوسع فى 3 محافظات جديدة هى البحر الأحمر، وكفر الشيخ، والغربية، فى إطار خطتها لتغطية كل محافظات الجمهورية قبل أواخر 2023، موضحًا أن منصته تضم حاليًا نحو 60 ألف تاجر .

وأوضح «طلعت» فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى نظمته الشركة أمس للإعلان عن حصولها على جولة تمويلية بقيمة 12 مليون دولار، أن كرتونة تتعامل مع مجموعة موردين مثل شركات هينكل والمراعي، وتتدخل فى السياسة التسعيرية للمنتجات التى تباع من خلالها .

وأشار إلى أن الشركة تعتزم توظيف حصيلة التمويل الجديد فى زيادة قاعدة العملاء وتطوير التكنولوجيا المستخدمة بالمنصة، وتخطط للدخول فى جولة تمويلية خلال 2024 .

وتسعى منصة كرتونة إلى الربط الإلكترونى بين الموردين وتجار التجزئة والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة والموزعين.

يذكر أن صندوق «سيليكون بادية» الأردنى لرأس المال المُخاطر قاد الجولة التمويلية الأخيرة، وبمشاركة فعالة من صندوق «سند» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما شارك بالجولة كل من AB Accelerator، ذراع التعاون والشراكة للبنك العربى فى مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وصندوق «Sunny Side Ventures»، إضافة إلى مستثمرى «كرتونة» الحاليين «جلوبال فينتشرز» و«كيبيل فينتشرز»، واللذين ضاعفا استثماراتهما بتلك الجولة، عن مساهمتهما فى جولتها الاستثمارية بالعام الماضى.