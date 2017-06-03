كرتونة البيض تقفز إلى 45 جنيهًا واستقرار الدواجن

قفزت أسعار كرتونة البيض بشكل كبير لتسجل 45 جنيهًا، مقابل 35 الأسبوع الماضى، فيما استقرت أسعار الدواجن عند 31 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و31 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط.

وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار البيض بهذا الشكل العنيف وغير المبرر إلى استغلال التجار زيادة الطلب عليه خلال شهر رمضان.

وعلى صعيد الأسماك فقد استقرت عند 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار البورى بين 60 و65، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.