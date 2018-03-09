كرة مصر للماء تنافس للفوز باللقب الأفريقي

متابعات:يواصل منتخبنا الوطنى للناشئين لكرة الماء تدريباته القوية فى جنوب افريقيا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم التى تستضيفها جنوب افريقيا حتى يوم 12 من مارس الجارى، حيث يلعب المنتخب ست مباريات مع منتخبى الدولة المضيفة وزيمبابوى بواقع ثلاث مباريات مع كل منتخب خلال التصفيات .وتوجه المنتخب إ

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يواصل منتخبنا الوطنى للناشئين لكرة الماء تدريباته القوية فى جنوب افريقيا لخوض منافسات تصفيات كأس العالم التى تستضيفها جنوب افريقيا حتى يوم 12 من مارس الجارى، حيث يلعب المنتخب ست مباريات مع منتخبى الدولة المضيفة وزيمبابوى بواقع ثلاث مباريات مع كل منتخب خلال التصفيات .

وتوجه المنتخب إلى جنوب افريقيا ببعثة تضم 20 فردا بواقع سبعة من أفراد الجهاز الفنى والادارى والطبى و13 لاعبا ، اختارهم الجهاز الفنى بعد التصفية النهائية التى شارك فيها 55 لاعبا ، وتضم البعثة نادر محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسا للبعثة ، وأشرف محمود منصور مديرا فنيا وهشام حسين سيد ومحى الدين صلاح الدين مدربان ، ومحمد صلاح الدين عبد الفتاح إداريا ، والدكتور مجدى سيد عماره طبيبا ، ومحمد على محمد متولى حكما.

واللاعبون هم احمد أيمن محمود الصباغ وباسم خالد خيرى وعبد الرحمن حسين أحمد وعمر أشرف عبد العال وزياد وائل محمد عزت وأدهم عمرو نبيل ويوسف وليد سيد موسى ومروان محمد رضا وعمر محمد صلاح ومحمود محمد سعيد وعادل نحمد عادل وأحمد أيمن إمام وكريم حاتم محمد رشدى .

من ناحية أخرى وصلت بعثة المنتخب الوطنى للسباحة الماسترز للمشاركة فى بطولة جيرا الدولية بألمانيا التى تقام يومى 10 و11 مارس الجارى، تضم البعثة عشرة أفراد بواقع رئيس للبعثة وتسعة سباحين وسباحات، حيث يراس البعثة محمد صدقى نور الدين ومعه اللاعبون أدهم على محمد وأحمد محمد كمال واسامة أحمد ممتاز وحسين ابراهيم العدوى وأحمد جواد حماده وعلى كامل على ومى عاطف عبد الفتاح وسهير العطار ونجوى يوسف على.