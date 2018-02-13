كرة أديداس جديدة تظهر اليوم فى التشامبيونزليج

على المصرى تشهد الأدوار الحاسمة لدوري أبطال أوروبا، التي ستنطلق، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشرة، إضافة متمثلة في إدراج كرة جديدة للعب بها خلال المنافسات، بعدما كشفت شركة أديداس الألمانية، أمس الاثنين، عن الكرة الجديدة التي سيتم اللعب بها، وستتنافس من خلالها الفرق الكبرى في أوروبا، بهد

على المصرى

تشهد الأدوار الحاسمة لدوري أبطال أوروبا، التي ستنطلق، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشرة، إضافة متمثلة في إدراج كرة جديدة للعب بها خلال المنافسات، بعدما كشفت شركة أديداس الألمانية، أمس الاثنين، عن الكرة الجديدة التي سيتم اللعب بها، وستتنافس من خلالها الفرق الكبرى في أوروبا، بهدف الحصول على لقب البطولة الأعرق في القارة العجوز.

وتحظى الكرة بتصميم جذاب مستوحى من سقف الملعب الأوليمبي الوطني في كييف الأوكرانية، الذي سيستضيف المباراة النهائية، التى ستلعب على ملعب “إن إس كي أوليمبيسكي” يوم 26 مايو المقبل، وألوان متداخلة بين الأزرق والأصفر، في إشارة إلى ألوان مقاعد الملعب.