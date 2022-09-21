«كراما تريد» للإنتاج الداجنى تتبنى خطة توسعية فى 2023

تتبنى «كراما تريد» لإنتاج الداوجن، خطة تطوير طموح بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 40 مليون جنيه، يتم البدء فيها مطلع يناير المقبل للتوسع فى عدد العنابر الخاصة بها بهدف مضاعفة الإنتاج، فضلا عن افتتاح 4 فروع جديدة ومجزر آلي، وفقا لتصريحات المهندس محمد شوشان، رئيس الشركة لـ«المال».

وتعمل الشركة فى مجال تصنيع الدواجن منذ أكثر من 20 عاما، وتمتلك عددا من المزارع المغلقة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات.

وتنفذ «كراما تريد» خطة تطويرية العام الجارى باستثمارات 5 ملايين جنيه، تعتمد على زيادة الطاقة الإنتاجية لكل عنبر إلى 5 آلاف طائر، بالإضافة إلى افتتاح 3 فروع جديدة فى محافظة الإسكندرية.

وقال «شوشان» إن الخطة تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية لسعة 20 ألف طائر من خلال إضافة عنبرين جدد، بالإضافة إلى افتتاح منافذ بيع فى مناطق: «وسط البلد بالقاهرة، والتجمع، والشروق الجديدة، وطريق السويس».

وأضاف لـ«المال» أن الشركة تمتلك 3 عنابر موزعين على مناطق مختلفة، بإجمالى إنتاج 60 ألف طن من الدواجن فى الدورة والتى تستغرق مدة زمنية 35 يوما، موضحا أن إجمالى مبيعات الشركة تبلغ حوالى 3 ملايين جنيه.

وأوضح أن الشركة ضخت نحو 3 ملايين جنيه استثمارات الفترة الماضية لافتتاح عدد من الأفرع للتوسع فى المبيعات لتعويض خسائرها العام الماضي.

وحصلت «كراما تريد» على شهادة الأيزو «نظام سلامة الغذاء» بالإضافة إلى إنتاجها جميع منتجات الدواجن المبردة والمجمدة ومجزءات الدواجن تحت العلامة التجارية «دجاج كارما».

وأكد «شوشان» أن قطاع التسمين فى مصر يواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن شركته اتخذت جميع الإجراءات لإعادة تدوير أى مخالفات تنتج عن صناعة أو تربية الدواجن.

وأوضح أن شركته قامت بتقليل استهلاك المياه والأعلاف، بالإضافة إلى زيادة الأمصال للتربية، فضلا عن إعادة استخدام زراعة الدواجن لصناعة السماد العضوى لاستخدامها فى مزارع الفواكه، لتفادى العدوى الفيروسية أو الميكروبية.

جدير بالذكر أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يتجاوز الـ1.5 مليار دجاجة سنويًا، إذ يصل نصيب الفرد منها إلى نحو 21.6 كيلوجرام، كما تنتج حوالى 14 مليار من بيض المائدة.

وتمثل صناعة الدواجن المحلية جزءًا أصيلًا للأمن الغذائى القومى المصري، إذ يعمل بها نحو 3 ملايين عامل.

ويبلغ إجمالى عدد المنشآت الداجنة حوالى 38 ألف منشأة تشمل: «مزارع – مصانع أعلاف – مجازر – منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات».

ويتجاوز حجم استثمارات القطاع الداجنى فى مصر 100 مليار جنيه سنويًا، فى حين تسهم بنحو %75 من توفير البروتين الحيوانى للمصريين، وتمثل اللحوم الحمراء %25 منها فقط.

ووافقت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تسجيل مصر رسميا ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.