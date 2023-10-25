«كرافتي» التعليمية تحصل على 400 ألف دولار تمويلات من EdVentures

نجحت شركة كرافتي Crafty Workshop، فى الحصول على جولة استثمارية ثانية من شركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures بمبلغ قدره 400 ألف دولار.

وتأسست كرافتي Crafty Workshop في مصر عام 2019 بواسطة “هدير شلبي” و”أمجد مصطفى”، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا التعليم وتمتلك منصة إلكترونية تعليمية، تهدف إلى تقديم دورات وورش عمل في مجالات الصناعات الإبداعية، مثل: التصميم، والتصوير الفوتوغرافي، والبرمجة، وتطوير الألعاب والرسوم المتحركة والحرف اليدوية وغيرها.

وبفضل هذا التمويل الجديد، ستتمكن Crafty Workshop من توسيع نطاق عملياتها، وتطوير مزيد من المحتوى الإبداعي، مما يعزز فرص الشباب في اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في صناعات الإبداع.

كما تقدم Crafty Workshop عددًا من برامج التعليم الفني والتأهيل المهني لرفع كفاءات الشباب والأيدى العاملة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية لبناء مستقبل مهني ناجح في هذا المجال، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على وظائف.

وتتميز منصة Crafty Workshop بتنوع دوراتها وورش العمل، والتي يقدمها محترفون ذوو خبرة في مختلف المجالات الإبداعية، وتم تصميم هذه الدورات لتكون مفيدة وعملية، مع التركيز على تطبيق مهارات وتقنيات تحاكي الواقع، ويتم تقديم الدورات أونلاين وتكون مُسجلة مسبقًا أو مباشرةً من خلال المنصة.

وستخصص Crafty Workshop قيمة هذا التمويل لتطوير محتوى متنوع يصل إلى 500 موضوع خلال العام المقبل 2024 في الصناعات الإبداعية، وتطوير منتج خاص بالمدارس في مجال تعليم الصناعات الإبداعية.

وفي هذا السياق، صرحت “هدير شلبي” المؤسس المشارك لـ Crafty Workshop، قائلة: “سعداء جدًّا بهذا التمويل الجديد من EdVentures والذي سيمكننا من التوسع في عملياتنا لتشمل منطقة الخليج، كما سيساعدنا في إثراء المحتوى والموضوعات التي نقدمها عبر منصتنا، مع إمكانية تقديم برامج وموضوعات جديدة للمدارس؛ وبذلك يكون لنا دور أكثر تأثيرًا في قطاع تكنولوجيا التعليم”.

ومن جانبه، قال “ماجد حربي” المدير العام لشركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures قائلًا: “سعداء باستمرارنا في دعم Crafty Workshop؛ حيث يعد هذا الاستثمار الثاني معهم. فمنذ الجولة الاستثمارية الأولى استطاعوا تحقيق عدد من الإنجازات على المستوى المحلى ومستوى المنطقة”.

وأضاف: “إننا في EdVentures من خلال استثماراتنا، نحرص على خلق بيئة تشجع على الابتكار في قطاع تكنولوجيا التعليم وخلق فرص تطور ونمو مستمر لشعوبنا العربية، وهو ما يساعدناCrafty Workshop في تنفيذه”.

تهدف المنصة إلى توفير تعليم عالي الجودة وسهل الوصول إليه للأشخاص المهتمين بتطوير مهاراتهم الإبداعية ومتابعة شغفهم.نحن نوفر إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الدورات وورش العمل عالية الجودة التي يدرسها محترفون ذوو خبرة في مختلف المجالات الإبداعية. تم تصميم الدورات لتكون جذابة وعملية ويمكن الوصول إليها، مع التركيز على مهارات وتقنيات العالم الحقيقي.مهمتنا هي توفير تعليم يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة للأفراد المتحمسين للصناعات الإبداعية ويريدون بناء مستقبل مهني في هذا المجال

بالإضافة إلى ذلك، نقدم أيضًا خدماتنا للمؤسسات والشركات التي تشاركنا شغفنا بالصناعة الإبداعية.

يشار إلى أن هضة مصر لريادة الأعمال EdVentures هي أول شركة رأس مال مخاطر متخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم في الشرق الأوسط. تم إطلاقها في عام 2017 كذراع استثماري لمجموعة نهضة مصر للنشر. وتقدم EdVentures خدمات: الاحتضان، والتسريع والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم.