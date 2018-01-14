كراسة شروط جديدة لاستغلال 21 قطعة أرض فى بورسعيد

❐ المحافظة تلجأ إلى «هيئة الخدمات» لإعادة تسعير الأراضى أمانى العزازىتستعد محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لطرح كراسة شروط جديدة، نهاية فبراير المقبل، لاستغلال 21 قطعة أرض، متبقية من إجمالى 48 قطعة، طرحت مايو الماضى، أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات صناعية جد

❐ المحافظة تلجأ إلى «هيئة الخدمات» لإعادة تسعير الأراضى

أمانى العزازى

تستعد محافظة بورسعيد، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لطرح كراسة شروط جديدة، نهاية فبراير المقبل، لاستغلال 21 قطعة أرض، متبقية من إجمالى 48 قطعة، طرحت مايو الماضى، أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد «الرسوة».

قال عادل عبد الفتاح، مدير عام المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، إن الهيئة العامة للاستثمار، سبق وطرحت كراسة شروط مايو الماضى لاستغلال 48 قطعة أرض، وبلغ عدد المتقدمين الذين سحبوا كراسة الشروط 62 مستثمرًا وإعلان النتيجة نوفمبر الماضى.

لفت عبدالفتاح إلى أن اختيار لجنة البت، المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار، وخدمة المستثمرين، ومدير عام المنطقة الصناعية، 27 مستثمرًا بعد دراسة الملاءة الماليه للمتقدمين، ومراجعة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، المزمع إقامتها وتنوعها، والملائمة لأنشطة المنطقة الصناعية بالرسوة. أوضح أنه من المزمع طرح كراسة شروط جديدة، لاستغلال 21 قطعة أرض الباقيه من إجمالى 48 قطعة، وتتولى هيئة الخدمات الحكومية إعادة تسعيرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، وأن سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعيه، انتهى إلى 900 جنيه، 30 يونيو الماضى.

نظرًا لزيادة الطلب على الاستثمار فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لعام 2004، إضافة مساحات جديدة للمنطقة الصناعية ليصبح إجمالى المساحه (797.43 فدان).

قال عبدالفتاح، إن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أصدر قرارا بسرعة بدء المستثمرين فى إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، دون انتظار إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، والبيئة، وسداد ثلث ثمن الأرض.

أشار إلى أن المشروعات الجديدة بإجمالى 27 مشروعًا من المقرر افتتاحها فى غضون 3 أعوام، تتنوع أنشطتها بين جديدة تضاف للمنطق للمرة الأولى، وتوسعات إضافية لمشروعات قائمة.