كرار رئيسا تنفيذيا لشركة القناة للتوكيلات الملاحية خلفا للحسيني

قررت الشركة القابضة للنقل البري والبحري، التابعة لوزارة النقل حاليًّا، تعيين اللواء محمد عبده كرار رئيسًا تنفيذيًّا لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، خلفًا للواء بحرى محمد الحسيني الذي تم تعيينه ديسمبر 2020.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ”المال”، أن الحسيني تقدم باستقالته للشركة، دون ذكر الأسباب، وتم قبولها وتصعيد كرار رئيسًا تنفيذيًّا بعد أن كان يشغل رئاسة مجلس إدارتها منذ ديسمبر 2021.

وكانت “القابضة” قد عيّنت الحسيني رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا منتدبًا للقناة للتوكيلات ديسمبر 2020، فيما تم تعيين اللواء محمد كرار رئيسًا لمجلس الإدارة 2021.

وكانت “القابضة” قد أجرت حركة تعديلات تبادلية، الشهر الماضي، لشركاتها التابعة شملت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتصعيد اللواء محمد جاب الله رئيسًا لمجلس الإدارة، وتعيين اللواء طارق شاهين رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، وذلك في إطار تعليمات البورصة بفصل رؤساء مجالس الإدارة بالشركات المقيدة بها عن الرؤساء التنفيذيين، تطبيقًا لمنظومة الحوكمة.

وكشفت المؤشرات المالية المعدَّلة لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، خلال العام المالي الماضي 2021- 2022، تراجع أرباح الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها سجلت صافي ربح بلغ 179.81 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 200.19 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام المالي الماضي، إلى 74.4 مليون جنيه، مقابل 53.95 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح إلى تراجع النقص في عوائد استثماراتها بشركتيْ بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات.

يشار إلى أن القناة للتوكيلات الملاحية سجلت صافي ربح بلغ 143.42 مليون جنيه، منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 153.62 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال تسعة الأشهر إلى 57.42 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 37.09 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.