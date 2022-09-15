«كدت أطير من الفرحة».. مصطفى ميسي: لم أقارن بين الأهلي وأي نادِ آخر

أعرب مصطفى سعد، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بانتقاله إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أنه جاهز للتحدي الكبير، والقتال من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني والتتويج بالبطولات مع نادي القرن.

وأكد سعد، خلال حواره مع الموقع الرسمي للأهلي، أنه لم يتردد لحظة واحدة في الموافقة على عرض الأهلي؛ لأنه حلم الطفولة الذي تحقق أخيرا، بعدما تعلق بتشجيع النادي مبكرًا، وظل يقاتل في الملعب لسنوات عديدة حتى يلفت إليه الأنظار، والآن تحقق الحلم وأصبح حقيقة بعد التوقيع للأهلي وارتداء قميصه.

وتحدث مصطفى سعد عن كواليس المفاوضات، حيث قال: كدت أطير من الفرحة، ووافقت على الفور، وانتظرت بفارغ الصبر انتهاء المفاوضات، حتى تتحقق فرصة الانضمام إلى الأهلي الذي يعد حلمًا لجميع اللاعبين؛ من أجل النجاح وكتابة تاريخ كبير وجماهيرية مع النادي، لذلك لم أقارن بين الأهلي وبين أي نادٍ آخر، رغم تلقي نادي سيراميكا عددا كبيرا من العروض الخاصة بي.

وتابع: أعيش لحظات لا يمكن وصفها من السعادة بعدما حققت حلم عمري بارتداء قميص الأهلي الذي نشأت على عشقه، وقد بدأت ممارسة الكرة وتشجيعه خلال فترة توهج جيل النجوم أمثال الكباتن محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة، وبقية النجوم من هذا الجيل الذي حقق الكثير من البطولات، وكان بمثابة قدوة لنا في هذه المرحلة.

وأتم حديثه: الآن ارتديت قميص النادي الأهلي، وهي مسئولية كبيرة لتمثيل النادي الأكبر في الشرق الأوسط، وأصبحت مطالبا بأن أكون نموذجًا مشرفًا داخل الملعب وخارجه، وأن أجتهد وأبذل كل جهدي؛ من أجل تحقيق الإضافة التي تجعلني جديرا بهذه الفرصة التي حصلت عليها أخيرا بالتواجد داخل النادي.