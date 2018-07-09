كجوك: 10 مليارات دولار من صندوق النقد والسندات لتغطية الفجوة التمويلية

أحمد عاشور: قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تسعى لتدبير ما بين 8 و10 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019، تتضمن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات، و4 إلى 6 مليارات دولار سندات دولية، يكفى لسد الفجوة التمويلية بالكامل خلال العام الجديد.واستبعد نائب

أحمد عاشور:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الحكومة تسعى لتدبير ما بين 8 و10 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019، تتضمن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات، و4 إلى 6 مليارات دولار سندات دولية، يكفى لسد الفجوة التمويلية بالكامل خلال العام الجديد.

واستبعد نائب وزير المالية، أن تلجأ الوزارة إلى البنكين الدولى والإفريقى لعقد اتفاق جديد لدعم الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2018/2019، على غرار البرنامج المنتهى خلال العام الماضى بقيمة 4.5 مليار دولار.

ويتم الاتفاق على قروض دعم الموازنة مع البنكين الدولى والإفريقى بموجب برنامج إصلاحى يستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات الضريبية.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«المال» على هامش التوقيع أمس على اتفاق بقيمة 15.4 مليون جنيه من الجانب اليابانى لصالح وزارة المالية بهدف دعم نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، والذى يهدف إلى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية لمصر.

ووافق صندوق النقد الدولى منذ أيام على صرف الدفعة السادسة، والمقدرة بمليارى دولار، من القرض المخصص لمصر والبالغ 12 مليار دولار، وقال فى بيان له إن الفجوة التمويلية التى لم تتم تغطيتها خلال العام المالى الجديد مقدرة بحوالى 1.5 مليار دولار وهى أقل بنحو 1.1 مليار عن تقديرات سابقة للصندوق مطلع العام الجارى.