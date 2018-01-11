كجوك: وزارة المالية تتحرك بفكر مؤسسى

مها أبوودن قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الوزارة تتحرك بفكر مؤسسى، وأنها تبنى على جهود وإنجازات الفترات السابقة، واستمرار التطوير والتحديث للأفكار وآليات العمل، وإن فكرة التطوير المؤسسى فكرة مهمة للغاية لتطوير العمل داخل الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع أ

مها أبوودن



قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الوزارة تتحرك بفكر مؤسسى، وأنها تبنى على جهود وإنجازات الفترات السابقة، واستمرار التطوير والتحديث للأفكار وآليات العمل، وإن فكرة التطوير المؤسسى فكرة مهمة للغاية لتطوير العمل داخل الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع أحمد كجوك، اليوم، الخميس، مع عدد من الكوادر الشابة بالوزارة والحاصلين على الدورات التدريبية والمجتازين للبرنامج الرئاسى لإعداد القيادات الشابة، بحضور جمال حسين رئيس الإدراة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، وعدد من كوادر وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها التابعة لها.

وأكد كجوك أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع لهذه الكوادر الشابة والتعرف على الإمكانيات والمهارات الخاصة بهم، والاستفادة منهم، ووضع البرامج والتدريبات بشكل دورى معهم لاستكمال بناء القدرات لديهم وترشيحهم لشغل المناصب القيادية المهمة وعرض رؤية وزارة المالية بشكل عام وبصورة تفصيلية.

مشيرًا إلى أنه عند وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم إعداد جلسات واجتماعات بمشاركة الكوادر والقيادات من الإدارة العليا والصفوف الأولى والثانية بالوزارة لضمان تنفيذ الاستراتيجية والأهداف الموضوعة على أكمل وجه، وهى أول خطة من جهة حكومية، وجارٍ متابعتها وتقييمها هذا العام.

وأشاد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، بالأفكار المقدمة من الحضور، مضيفًا أن الاجتماع القادم سوف يناقش المقترحات وعرض الخطة الإستيراتيجية ومناقشتها مع الكوادر الشابة مؤكدًا تكرار هذا اللقاء بشكل دورى كل 3 شهور فى إطار سلسلة من اللقاءات مع كل قيادات الوزارة.