كجوك: نستهدف طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

خالد بدر الدين أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الأحد، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة، بين 3 – 4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2018-2019. وتأتي تصريحات كجوك لقناة "العربية"، بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربع مليارات دولار &n

خالد بدر الدين

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الأحد، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة، بين 3 – 4 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2018-2019.

وتأتي تصريحات كجوك لقناة “العربية”، بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربع مليارات دولار



وباعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58 %، وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار 10 سنوات بعائد 6.59%، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.

وأضاف كجوك: “انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية”.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية 20.2 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وفقًا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي.