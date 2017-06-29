كجوك: رفع أسعار الوقود جنب الموازنة عجزًا 1 %

مها أبوودن

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن فاتورة عجز الموازنة خلال السنة المالية المقبلة ٢٠١٧/٢٠١٨، كانت ستزيد على الأقل بنسبة ١٪ من قيمة الناتج المحلى الإجمالى لو لم تتخذ الحكومة قرارا بتحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

وأقرت الحكومة اليوم، زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتبارا من صباح اليوم.

واكد كجوك فى تصريحات خاصة لـ(المال) ان القرار الحكومى تحريك اسعار المواد البترولية، غير مرتبط بتسريع عملية حصول مصر على شريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة ١.٢٥ مليار دولار، متوقعا انتهاء الاجراءات الخاصة بحصول مصر على هذه الدفعة خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المعروف أن مصر دخلت فى اطار اتفاق مع صندوق النقد الدولى والحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣سنوات، حصلت منها على شريحة بقيمة ٢.٧٥ مليار دولار حتى الآن.

وكانت قائمة الأسعار الجديدة كالتالى:

سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا

5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا

كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه

تحرك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة

وتعتبر هذه الزيادة فى أسعار المحروقات هى الثالثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثانية ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على ٣ سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.

وفى شأن الحماية الاجتماعية المرتبطة باتخاذ إجراءات اصلاحية فى الموازنة الجديدة قال كجوك أن تكلفة حزمة الرعاية الاجتماعية لمكافحة آثار تحريك الأسعار تتكلف ٨٥ مليار جنيه.