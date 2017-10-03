كجوك: بعثة النقد الدولي ستزور مصر في نهاية الشهر الجاري

خالد بدر الدين:أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية أكتوبر الجارى، وأن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.وذكرت رويترز أن مصر اتفقت في نوفمبر الماضى، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثل

خالد بدر الدين:

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور مصر في نهاية أكتوبر الجارى، وأن الزيارة ستستمر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

وذكرت رويترز أن مصر اتفقت في نوفمبر الماضى، على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموح تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد، وجرى الإفراج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات دولار على دفعتين.

وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن الدفعة الثالثة من قرض الصندوق لمصر والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار تتوقف على المراجعة الثانية قبل نهاية ديسمبر القادم.