كجوك: الطبقة المتوسطة أكثر المستفيدين من الإصلاح الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الطبقة المتوسطة هى الأهم فى المجتمع وستكون أكثر المستفيدين من الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة.

وقال “كجوك” فى مداخلة تلفونية لبرنامج “هنا العاصمة”، إنه من الطبقة المتوسطة وبالتالي يشعر بكل ما يشعرون به، مؤكدا أن الوضع كان سيكون أسوأ مستقبلا لو لم يتم اتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن معدلات البطالة انخفضت إلى 12.8%، مضيفا “كان يمكن أن تصل إلى 14 و15% لولا الإصلاح الاقتصادي”.