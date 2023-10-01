كتيب حكاية وطن: 1.2 مليار جنيه تكلفة إقامة 8065 منفذا تابعا لمشروع جمعيتي

حصلت ” المال ” على نسخة من كتيب حكاية وطن توثيق رحلة الإنجازات للدولة المصرية خلال 9 سنوات ، والذي أصدره مجلس الوزراء ، وقام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتسليم نسخة منه الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والذي أوضح أن مشروع جمعيتي هو مشروع أطلقته الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في عام 2016 بهدف زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.

كما ان مشروع جمعيتي يضم 8065 منفذ و بتكلفة مالية اجمالية تصل إلي 1.2 مليار جنيه وذلك منذ بدأ تشغيله و حتي 2023.

من جهته قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بأن المتبقى تنفيذه خلال الشهرين المقبلين حوالي 100 منفذًا ضمن المرحلة الرابعة، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8200 منفذ لمشروع جمعيتي.

واضاف كمال أن المشروع يوفر حتى الآن 24 ألف فرصة عمل مباشرة، وجارٍ استكمال تشغيل باقي المنافذ المتبقية في المرحلة الرابعة من المشروع.

وأوضح مدير مشروع جمعيتي أن التكلفة المالية الإجمالية لمنافذ مشروع جمعيتي والبالغة 1.2 مليار جنيه لم تتحمل الدولة منها شيء، مشيرًا إلي ان أصحاب تلك المنافذ هم من قاموا بسدادها.

ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.