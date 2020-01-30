كتيبة محاربة الشائعات.. 20 معلومة عن مركز الإعلام الأمني لـ«الداخلية» باليوبيل الفضي

في ذكرى مرور 25 عامًا على إنشاء المركز، بقرار من اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق.

تزامنت احتفالات عيد الشرطة الـ68، مع ذكرى مرور 25 عامًا على إنشاء مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، وتحتفل الوزارة باليوبيل الفضي له، بعدما شهد مراحل من التطور وتقديم الإنجازات للمساهمة في حفظ الأمن، منها رصد ومحاربة الشائعات.

ومن أبرز أدوار المركز، عرض إستراتيجية الوزارة في وسائل الإعلام، إضافة إلى إعداد تقارير أسبوعية وشهرية توضح الحالة الأمنية للبلاد.

فحص 17 ألف شكوى خلال 5 سنوات

ويعمل المركز على فحص شكاوي المواطنين، وتمكن خلال 5 سنوات من فحص 17 ألف شكوى وحالة إنسانية.

وبرز دور المركز الإعلامي في رصد الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة، خاصة ما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي، والتصدي لها وتوضيح الحقائق.

تطوير العنصر البشري ومواكبة التكنولوجيا

وسلحت وزارة الداخلية، المركز بأحدث الوسائل التكنولوجية والأدوات العصرية، إضافة إلى تطوير العنصر البشري بالدورات التدريبية، وإطلاق بوابة إلكترونية على موقع الوزارة لنشر أخبارها وتطبيق ذكي للهواتف، وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، و”يوتيوب”، لبث بيانات الداخلية، تجاوز مشتركوها 7 ملايين.

وتسلط “المال”، الضوء على أبرز أدوار وإنجازات مركز الإعلام الأمني خلال الفترة الماضية.

25 عامًا على إنشائه

1- المركز أنشأ عام 1995، بقرار من اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، بهدف إبراز الجهود الأمنية، والتواصل مع كل وسائل الإعلام، وصياغة الرسالة الإعلامية الأمنية، ليصبح حلقة الوصل بين الوزارة والصحف والمواطنين.

2- يسعى لبناء علاقات وثيقة مع كافة وسائل الإعلام، ومد جسور التواصل معها لتحقيق مستهدفات رسالة الأمن.

3- تزويد وسائل الإعلام بالأخبار والبيانات الصادرة عن الوزارة، بالصورة التي تتناسب مع التطور الذي شهدته، وسرعة تناقل الأخبار.

توضيح الحقائق

4- يعمل المركز على إبراز جهود قطاعات الوزارة بمختلف المجالات، وتناقل الأخبار لإيضاح الحقائق والرد على التساؤلات التى قد تطرح فى التناولات الصحفية.

5- إعداد المؤتمرات الصحفية بمجال اختصاص وزارة الداخلية، فيما يتعلق بالأحداث والقضايا الهامة لإيضاح الحقائق للرأي العام، وطرح الرؤى المختلفة بالمجالات ذات التأثير المباشر على الحالة الأمنية.

6- يتابع المركز ما يتم نشره من أخبار تتعلق بالشأن الأمني بالصحف والمواقع الإخبارية، وإعداد تقرير يومي يتضمن رصد لكافة الأخبار المتعلقة بعمل الوزارة.

متابعة الشكاوي

7- من دوره متابعة ما ينشر من شكاوى المواطنين بوسائل الإعلام المقروءة، واستفساراتهم والرد عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8- تنظيم مشاركة القيادات الأمنية ورجال الشرطة في الحوارات والتحقيقات الصحفية والإعلامية، في إطار حملات تغطية أنشطة مختلف الجهات الشرطية، ودعم العلاقات الطيبة مع المواطنين.

9- العمل على دعم وتوطيد العلاقات مع وسائل الإعلام من خلال التواصل مع الصحفيين، للتأكيد على إستراتيجية التناول الإعلامي بما يتوافق مع السياسة العامة للوزارة.

10- التواصل مع الكتاب وقادة الرأى والفكر، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية التى تشغل الرأى العام.

رعاية أسر الشهداء

11- رعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة، وتقديم الدعم الاجتماعي، والصحي والثقافى والدينى والترفيهى لهم.

12- الاتصال بوزارة الخارجية بخصوص الشئون القنصلية، وفحص الشكاوى التى ترد من المواطنين المصريين فى الخارج.

13- تدعيم الاتصال وتعزيز أواصر التعاون بين جهاز الشرطة المصري، والأخرى بالدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

توسيع قاعدة المشاركة بالمؤتمرات الشرطية

14- العمل على تعزيز وتوسيع قاعدة مشاركة الوزارة بالمؤتمرات الشرطية الدولية والمتخصصة.

15- رصد ومتابعة أبرز ما ينشر من تعليقات وموضوعات تتعلق بوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى، وقياس اتجاهات الرأى حول كل ما يثار عنها وأجهزتها، وردود الأفعال عن الجهود المبذولة.

16- نشر الأخبار والنشرات الإعلامية الصادرة من قبل إدارة الإعلام على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية على الإنترنت، وعلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقعى فيس بوك وتويتر.

إعداد فيديوهات وأغاني ونشرها

17- تولى إدارة الإنتاج الإعلامي مسئولية إنتاج الأفلام التسجيلية والوثائقية والتنويهات والأغانى والحملات الدعائية المصورة، وإصدار كافة تصاريح التصوير الخاصة بالمصريين والأجانب.

التصدي لشائعات اللجان الإلكترونية

18- التصدي للشائعات التي تبثها اللجان الإلكترونية للجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

19- التواصل مع إدارات الإعلام في مديريات الأمن والإدارات المختلفة لمتابعة الحالة الأمنية.

20- رصد الفيديوهات والصور التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما بها من جرائم، وتوجيه الأجهزة الأمنية لضبط الجناة.