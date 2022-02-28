«كتمّت أنفاسها».. المتهمة بقتل طفلة جارتها بالجيزة: استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي

استدرجت سيدة طفلة جارتها إلى منزلها لارتكاب جريمة سرقة قرطها الذهبي، ثم قتلت الطفلة بعدما اعتدت عليها وكتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

اختفاء طفلة

وتوصلت أجهزة البحث الجنائي للمتهمة وألقت القبض عليها، واكتشفت ارتكابها لواقعة مماثلة أخرى مع طفلة.

كان مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من شخص عن غياب كريمته -3 سنوات- وفي وقتٍ لاحق تبلغ من الأهالي بعثورهم على جثة طفلة بكامل ملابسها داخل جوال بقطعة أرض فضاء واختفاء قرطها الذهبي.

الجارة الجانية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة “ربة منزل” -مقيمة بالعقار المواجه لعقار المجني عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، مشيرة إلى أنها استدرجت المجني عليها لمنزلها والاستيلاء منها على قرطها الذهبي.

وأضافت أنه خشية افتضاح أمرها اعتدت عليها بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، ثم وضعتها داخل “جوال” ونقلت الجثة لمكان العثور عليها، باستخدام مركبة “توك توك”، وأرشدت عن قرط المجني عليها.

سرقة قرط ذهبي لغز الجريمة

كما أمكن تحديد سائق مركبة “توك توك” الذي أيد اعترافات المتهمة دون علمه بمحتويات الجوال.

وأضافت المتهمة بسابقة سرقة قرط ذهبي من طفلة أخرى مقيمة بالمنطقة محل الواقعة “لم يتم الإبلاغ بالواقعة”، وتم بمعرفتها ضبط القرط الذهبي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.