كتمت أنفاسها وسرقت قرطها الذهبي.. المتهمة بقتل طفلة بنجع حمادي تمثل جريمتها

مثلت المتهة بقتل طفلة، اليوم السبت، جريمتها أمام جهات التحقيق بمركز نجع حمادي فى محافظة قنا، وذلك بعد ضبطها وكشف غموض العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية متفحمة وملقاة بالقرب من صندوق قمامة، بجوار مدرسة النقراشي الابتدائية بنجع حمادي.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على جثة محروقة ومجهولة الهوية، داخل قمامة بجوار مدرسة النقراشي الإبتدائية بمدينة نجع حمادي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، برئاسة المقدم عبد المجيد مختار، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، من كشف هوية الجثة وملابسها الجريمة، وضبط المتهمة.

وبينت التحريات، أن الجثة لطفلة متغيبة تدعى ريتاج عاطف زكي 3 أعوام، استدرجتها متهمة تدعى “شيرين.ح” 27 عاما ، أثناء سيرها في الشارع إلى منزلها وسرقت قرطها الذهبي، ثم قامت بكتم نفسها حتى فارقت الحياة وقطعت يديها وقدميها، ثم أشعلت النيران في جسدها.

تم التحفظ على المتهمة، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة على جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.