كتلة هوائية حارة تضرب البلاد.. ارتفاع درجات الحرارة غدا والقاهرة تتجاوز 32 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والانحاء سبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، لتشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس ليلا على أغلب المدن يكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتتوقع الأرصاد، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومن القناة وسيناء وجنوب البلاد، فيما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بسرعة 17 عقدة، وتعتدل على باقي المدن.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

أعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 33 العظمى و19 الصغرى، والطور 31 العظمى و17 للصغرى، وبورسعيد 29 العظمي و15 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 16 للصغرى، وبني سويف 34 العظمى و 17 للصغرى، وشرم الشيخ 32 للعظمى و20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 28 العظمى و14 للصغرى، والأقصر 36 العظمى و20 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و16 صغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 18 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 33 العظمى و19 للصغرى، والغردقة 32 للعظمى و 20 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و16 للصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و17 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على كاترين 27 العظمى و10 للصغري، ورأس حدربة 28 العظمى و 19 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و18 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في مرسي مطروح 28 العظمى و14 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و17 للصغرى، والسويس 33 العظمى 18 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 17 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسوان 36 للعظمى و 21 الصغرى، و مرسى علم 31 للعظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الفيوم 35 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 17 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الوادي الجديد

وتصل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 36 للعظمى و18 الصغرى، ونخل 30 العظمي و12 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و18 الصغرى، وأبو رماد 28 العظمى و21 الصغرى، والسلوم 26 العظمى و 16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 32 للعظمى و20 صغرى، وحلايب 29 العظمى و22 للصغرى، ووادي النطرون 31 العظمى و16 الصغرى، ورفح 24 العظمى و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في وشبين الكوم 34 للعظمى و17 للصغرى، والمنصورة 30 العظمى و16 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و15 للصغرى، وطابا 28 للعظمى و 15 الصغرى، وبنها 33 العظمى 19 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: