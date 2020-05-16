«كتلة ساخنة».. الأرصاد توضح أسباب شدة حرارة الجو

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن أسباب ارتفاع حرارة الجو وحالة عدم الإستقرار التي تتعرض لها البلاد تعود إلي تأثير منخفض السودان الموسمى والذي يتميز بجلب كتلة رطبة وساخنة.

وأضاف الخبراء أن هذه الكتلة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب و المحيط الهندي وتعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له.

وتتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى ( CB) والتى تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ ٥٠٠٠ أو ٦٠٠٠ م أو أكثر والتي تحتوي على كمية طاقة هائلة يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا مما يتسبب فى بداية انهدام لهذه السحب من الداخل ليبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض.

وأوضح الخبراء أن هذا الهواء الهابط يتسبب في العواصف الترابية ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذه السحب والتي تغطي مسافات تقدر بالكيلومترات وتنحل بذلك السحب (CB) وتنتهى، مشيراً إلي أنه إذا تهيأت الظروف تتكون تلك السحب مرة أخرى.

وتشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة من اليوم.

أما طقس السواحل الشمالية فمائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول علي مناطق من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

كما تشهد مناطق من شمال وجنوب الصعيد سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة تكون رعدية أحيانا.