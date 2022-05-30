«كتبت رسالة لزوجها بالخارج».. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة وتنتحر في الدقهلية

ارتكبت سيدة جريمة قتل أطفالها الثلاثة باستخدام آلة حادة وبعدها حاولت الانتحار بإلقاء نفسها تحت عجلات قطار زراعي في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من مستشفى بدائرة مركز شرطة منية النصر، يفيد بوصول سيدة مصابة بجروح متفرقة نتيجة إلقائها بنفسها أمام جرار زراعي أثناء سيره بإحدى الطرق الفرعية بالمنطقة محل سكنها، ولا يمكن استجوابها.

وبالفحص تبين أن المذكورة مقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال لمحل إقامتها، عثر بإحدى غرف منزلها على أطفالها الثلاث وأعمارهم شهرين و5 و7 أعوام “متوفيين”، وبكل منهم آثار جروح، وبجوارهم آلة حادة بها آثار دماء.

كما عثر على ورقة مدونة بخط اليد موجهة إلى زوجها الذي يعمل بالخارج، تفيد اعترافها بإرتكاب الواقعة بما يدلل على إهتزازها النفسي، وجارٍ استكمال الفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.