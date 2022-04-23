قال كتاب أبيض بشأن شباب الصين اليوم الخميس، إن شباب الصين يسعون جاهدين لدعم النمو الاقتصادي عالي الجودة، والمشاركة في تطوير السياسات الديمقراطية الاشتراكية وخلق ثقافة اشتراكية مزدهرة وتعزيز تقدم الحضارة الاشتراكية وبناء صين جميلة.

وصدر الكتاب الأبيض بعنوان “شباب الصين في العصر الجديد” من قبل مكتب الإعلام لمجلس الدولة.

في العصر الجديد، لم يُظهر شباب الصين أي خوف من الصعوبات والمتاعب في أوقات الأزمات، وأظهروا عزمهم في اللحظات الحرجة.

وقالت الوثيقة، إنه خلال جائحة كوفيد-19، كان الشباب يخاطرون بحياتهم لمكافحة هذا المرض المميت، حيث عمل أكثر من 5.5 مليون منهم في 320 ألف مجموعة عمل على الخطوط الأمامية لهذه المعركة، من أجل تقديم الرعاية الطبية ونقل الإمدادات وبناء المرافق. لقد قدموا مساهمة هائلة في معركة الشعب الشاملة ضد الفيروس.

وبحلول عام 2021، كان 470 ألف خريج جامعي قد عملوا في المناطق الريفية في وظائف متعلقة بالتدريس والزراعة والخدمة الطبية والتخفيف من حدة الفقر، وخلال إجازاتهم، أجرى الملايين من طلاب الجامعات مسوحات أو شاركوا في أنشطة ثقافية وأنشطة أخرى لنشر فهمهم عن العلوم والتكنولوجيا والمعلومات عن الصحة في المناطق الريفية. من خلال هذه الجهود، قدم الشباب دعمهم لتخفيف حدة الفقر وتنشيط المناطق الريفية في الصين.

ويتخرج كل عام أكثر من 3 ملايين طالب متخصص في العلوم والتكنولوجيا والهندسة من الجامعات الصينية، والتي تعمل باستمرار على تجديد صفوف المهندسين في البلاد. من بين مؤسسي كيانات السوق المسجلين منذ عام 2014، هناك أكثر من 5 ملايين من الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد.

وبلغ متوسط عمر الأعضاء الأساسيين لمجموعات البحث على نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية 36 سنة، وفي حين بلغ متوسط العمر 35 سنة لمجموعة القمر الصناعي للعلوم الكمية “موتسي” و30 سنة لمجموعة التلسكوب الراديوي الصيني “فاست” الذي يبلغ طول قطره 500 متر.

ووفقا للوثيقة، سواء في المناطق الحضرية والريفية، أو مكان العمل أو الحرم الجامعي، يسعى الشباب وراء خلق مناخ اجتماعي إيجابي وتشكيل اتجاهات صحية للحضارة الاجتماعية.

واعتبارا من نهاية عام 2021، تم تسجيل أكثر من 90 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و 35 عاما في منصة التطوع Chinavolunteer.mac.gov.cn.