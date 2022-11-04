كتاب أبيض.. الصين تعزز التعاون الدولي حول نظام بيدو سعيا للصالح العالمي

أجرت الصين تعاونا دوليا نشطا حول نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الصناعية (بي دي إس) ودفعت تطبيقاته في جميع أنحاء العالم، بغية المساهمة في بناء مجتمع عالمي ذي مصير مشترك، وفق ما ذكر كتاب أبيض صُدر اليوم الجمعة.

وأصدر مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني كتابا أبيض بعنوان “نظام ’بيدو‘ الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية في العصر الجديد”.

وأوضح الكتاب الأبيض أن التعاون الدولي حول نظام “بيدو” وتطبيقاته يقوم على مبادئ الانفتاح والاندماج والتنسيق والتوافق والتكامل والمشاركة.

وظلت الصين نشيطة لمبادرة وتعزيز التوافق وقابلية التشغيل البيني لأنظمة الملاحة المختلفة عبر الأقمار الصناعية، من أجل تقديم خدمات عالية الجودة ومتنوعة وآمنة وموثوقة للمستخدمين.

وأضاف الكتاب الأبيض أن الصين تستمر في تعزيز التعاون الدولي والتبادلات بشأن نظام “بيدو” من خلال تدابير مثل تعزيز آليات التعاون، وزيادة قنوات التعاون، وإنشاء منصات ونوافذ للتعاون.

كما تبذل البلاد قصارى جهدها لحصول نظام “بيدو” على التصديق من قبل منظمات المعايير الدولية ومنظمات المعايير في قطاعات التطبيقات الصناعية والمتخصصة، مثل الطيران المدني، والشئون البحرية، والبحث والإنقاذ، والاتصالات المتنقلة.

وتابع الكتاب الأبيض: إن الصين تعمل على تسريع وتيرة تطبيق نظام “بيدو” على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الرفاهية العامة على الصعيد العالمي.