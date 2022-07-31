كتاب أبيض: الاقتصاد الرقمي الصيني يصل إلى 7.1 تريليون دولار أمريكي

بلغ الاقتصاد الرقمي الصيني 7.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2021 ، وفقا لكتاب أبيض حول الاقتصاد الرقمي العالمي.

ويمثل الاقتصاد الرقمي الصيني أكثر من 18 في المئة من اجمالي الدول الكبرى الـ 47 المدرجة في الكتاب الأبيض، ليحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، حسبما قال الكتاب الأبيض الذي أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوم الجمعة الماضي.

الاقتصاد الرقمي الصيني

ويعد الاقتصاد الرقمي قوة رئيسية تدفع التنمية الاقتصادية في الصين. وأظهر الكتاب الأبيض أنه من عام 2012 إلى عام 2021، بلغ متوسط معدل نمو الاقتصاد الرقمي الصيني 15.9 في المائة، وزادت حصة الاقتصاد الرقمي للبلاد في الناتج المحلي الإجمالي من 20.9 في المائة إلى 39.8 في المائة.

ووفقا للبحث، احتلت ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة المراتب الثلاث الأولى من حيث حصة اقتصادها الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تجاوز جميعها 65 في المائة. ومن حيث معدل النمو ، زاد الاقتصاد الرقمي في النرويج بنسبة 34.4 في المائة على أساس سنوي ، الأسرع على مستوى العالم.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.