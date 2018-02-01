كتابات الأقدمين تناقش رسالة في الموسيقى للطوسي

علي راشد ناقشت ندوة "كتابات الأقدمين" فاعليات المقهى الثقافي كتاب "رسالة في الموسيقى"، لنصر الدين الطوسي، أمس، بمشاركة الدكتور فتحي الخميسي، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، الذي تحدث عن نصر الدين الطوسي، الذي عاش في القرن الـ 13، وتكلم عن الإيقاع…

علي راشد

ناقشت ندوة “كتابات الأقدمين” فاعليات المقهى الثقافي كتاب “رسالة في الموسيقى”، لنصر الدين الطوسي، أمس، بمشاركة الدكتور فتحي الخميسي، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، الذي تحدث عن نصر الدين الطوسي، الذي عاش في القرن الـ 13، وتكلم عن الإيقاع في كتابه ولكنه لم يتكلم عن المقامات والقوالب، وتكلم عن الأبعاد والمسافات الرياضية للنغم، لكنه لم يكن من علماء الموسيقى، بل كرر عن السابقين، مثله مثل الصفدي، والحسن الكاتب.

وقال الخميسي إن الحسن الكاتب، هذا، عالم مصري، وله مؤلف وحيد في الموسيقى، وغيره الكثير، ممن جاءوا بعد ذلك، كانوا يفكرون وينقدون ويقدمون الجديد، مما ساهم في تطور الموسيقى وأشكالها، وكان له الأثر الكبير في تقدم الأغنية المصرية وتنوعها الشديد، بالأخص في فترة الخمسينات والستينات.

وتابع الخميسي أن الأغنية التي غنتها ليلى مُراد في فيلم “غَزَل البنات” مطلعها “أبجد هوّز حط كلمن … ” هي كلمات السلم الموسيقى العباسي.

ولفت الخميسيإلى أن الكثير من التراث ضاع بسبب أن تدوين وتسجيل الجُمَل الموسيقيةلم يكن قد اكتشف.

وقال إن الأغنية في أفضل فتراتها كانت تقدم العديد من الألوان، ومنها الطقطوقة، والموال، والتقسيم، والنشيد، والحوار، والأغنية الوطنية، والمونولوج، والأغاني التي تناقش مشكلات المجتمع، كما وجدت، بالتأكيد، الأغنية العاطفية، لكنًها لم تكن تحتل كل الأدوار مثلما يحدث على الساحة الفنية الآن، وتساءل هل نحن لا نفعل شيئا سوى أن نُحب؟بالتأكيد الحُب جميل ورائع، وكلنا في احتياج إليه، لكن ليس منطقيًا أننا لا نفعل سواه، أين تلك الألوان الموسيقية والغنائية التي كانت تمتع الجمهور، والتي لا تزال حية حتى يومنا هذا؟

وردا على سؤال أحد الحاضرين من جمهور المقهى حول مفهوم “زمن الفن الجميل”، وهليرى كل جيل من الأجيال الجيل الذي سبقه الأفضل، أجاب الخميسي أن الأمر ليس كذلك بالضرورة؛ ففي فترة الاحتلال العثماني، والتي استمرت حوالي 300 عام، تدهور العنصر المصري في مقابل العناصر الأجنبية، ومثلا اضطر سيد درويش للتلحين “للعوالم” حتى يجد قوته اليومي، في الفترة التي عرفت موسيقيًا باسم فترة “موسيقى العوالم”.