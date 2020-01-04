كتائب حزب الله تحذر قوت الأمن العراقية : لا تقتربوا من القواعد الأمريكية

كتائب حزب الله العراقية دعت اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بالبلاد إلى الابتعاد عن قواعد تتواجد فيها القوات الأمريكية في عموم البلاد 1 كم

أطلقت كتائب حزب الله العراقية تحذيرا ضد القواعد الأمريكية عقب مقتل قائد فليق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد إثر غارة أمريكية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع”، أن كتائب حزب الله العراقية دعت اليوم السبت، الأجهزة الأمنية بالبلاد إلى الابتعاد عن قواعد تتواجد فيها القوات الأمريكية في عموم البلاد، بحسب بيان نقلته وكالة بيان أوردته وكالة

وقال قائد العمليات الخاصة للكتائب: “على الأجهزة الأمنية العراقية الابتعاد عن قواعد العدو الأمريكي لمسافة لا تقل عن ألف متر ابتداء من مساء يوم غد الأحد”.

وأضاف “على قادة الأجهزة الأمنية الالتزام بقواعد السلامة لمقاتليهم وعدم السماح بجعلهم دروعا بشرية لهم”.

وقالت روسيا اليوم تأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد تداعيات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني لسنوات قادمة، زاعما أن واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا لا تدركه.

