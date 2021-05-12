كتائب القسام تعلن مقتل مسئولها العسكري في غزة جراء استهداف إسرائيلي

يعد عيسي واحدًا من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء) مقتل مسئولها العسكري في قطاع غزة جراء استهداف إسرائيلي.

استهداف إسرائيلي لقادة في حماس

وقالت الكتائب في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن باسم عيسى قائد لواء غزة في القسام قضى مع “ثلة من إخوانه القادة والمجاهدين أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة”.

ولم تقدم الكتائب أي تفاصيل عن إجمالي عدد القتلى في صفوف قادتها وعناصرها، بخلاف عيسى أو مكان وطريقة استهدافهم.

ويعد باسم عيسى من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، وهو شقيق مروان عيسى نائب قائد الأركان العام للكتائب محمد الضيف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن قتل عدد من قادة حركة حماس مقربين من قائد أركانها محمد الضيف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان إن الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك نفذا عملية “معقدة وفريدة من نوعها” للقضاء على عدد من كبار القادة في حماس داخل مدينتي غزة وخانيونس.

وأضاف أدرعي أن هؤلاء القادة يشكلون جزءا مهما من قيادة أركان الجناح العسكري لحماس ومقربين من قائد أركانها محمد الضيف.

مواصلة الهجوم على قطاع غزة

من ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الأربعاء) خلال زيارته لمدينة عسقلان التي تعرضت الثلاثاء إلى أكثر من 100 صاروخ أطلقت من القطاع، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجومه ضد قطاع لتحقيق “هدوء كامل وطويل الأمد”.

وأضاف “سيواصل الجيش الإسرائيلي هجماته لتحقيق هدوء كامل وطويل الأمد”، لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لانتهاء الحملة العسكرية حتى تحقيق أهدافها.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن توسع حركة حماس دائرة إطلاق الصواريخ بعد كشف النقاب عن اغتيال شخصيات كبيرة في الذراع العسكري التابع لها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش رفع جهوزية نظام القبة الحديدية الدفاعي بعد الإعلان عن اغتيال قادة حماس.

ومنذ عصر الإثنين أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكثر من ألف صاروخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 500 هدف في القطاع، بحسب ما أورد الجيش.

وعلى إثر ذلك قتل 53 فلسطينيا، من بينهم 14 طفلا وثلاث سيدات، فيما قتل خمسة إسرائيليين جراء الصواريخ التي أطلقت من القطاع، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.