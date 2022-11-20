كبير مفاوضي كوب 27 : إقرار إنشاء صندوق تعويض الأضرار ونحتاج لمجهود لتفعيله

كشف السفير محمد نصر كبير مفاوضي مصر بـقمة المناخ إنه تم الموافقة على إنشاء صندوق تعويض الأضرار ونحتاج لمجهود لتفعيله.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن المفاوضات في الساعات الأخيرة من فعاليات قمة المناخ كوب 27 مستمرة وأنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ولكن ليس تفعيله، والأمر يحتاج لمجهود شاق.

وأشار إلى أن الدول الصناعية الكبرى طلبت أن تنضم الصين والهند إلى صندوق الخسائر والأضرار.

وشدد على أن تمويل صندوق الخسائر والأضرار أحد الأمور المختلف عليها.حيث أن التغير الكامل في ملف المناخ يؤدي لاحتياجات لتنفيذ التغير.

وأوضح أن هناك تأثير للتغيرات المناخية بشكل كبير على الدول النامية لضعف قدراتها في التعامل مع التغيرات والأحداث المناخية».

وأكد أن العالم أجمع متفق على الهدف النهائي في مواجهة التغيرات المناخية ولكن الاختلاف كان في المسار لتحقيق هذا الهدف والذي يختلف من قارة لأخرى ومن دولة لأخرى.