كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى يزور القاهرة

سمر السيد: وصل كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الفريق توم بيكيت، إلى القاهرة فى زيارة رسمية يبحث خلالها الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة، فضلا عن مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والشواغل الإقليمية ذات الصلة. ومن المقرر أن يلتقي



سمر السيد:



وصل كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، الفريق توم بيكيت، إلى القاهرة فى زيارة رسمية يبحث خلالها الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة، فضلا عن مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والشواغل الإقليمية ذات الصلة.



ومن المقرر أن يلتقي مع اللواء محمد عبدالفتاح الكشكي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، واللواء أركان حرب ناصر محمد إبراهيم عاصي، رئيس هيئة التدريب.

تعد الزيارة هي الأخيرة ضمن سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى في مجال التعاون العسكري بين المملكة المتحدة ومصر هذا العام، بما في ذلك الزيارات التي أجراها الفريق مارك كارلتون- سميث، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجيات ، وزيارة الفريق جوي، فيليب أوسبورن، رئيس المخابرات الدفاعية بالمملكة المتحدة.



ومن المقرر أن يناقش كبير مستشاري الدفاع بالمملكة المتحدة أيضا التطورات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب، خاصة في شبه جزيرة سيناء، وتلعب المملكة المتحدة، إلى جانب مصر، دورا رائدا في التحالف العالمي – المكون من ثمانية وستين عضوا – لمكافحة تنظيم داعش.

وتقدم المملكة المتحدة دعما عمليا لمصر في معركتها ضد داعش، كما تقدم تدريبات في مجال مكافحة العبوات المرتجلة المتفجرة، وفرق الحماية الخاصة أو اللصيقة، فضلا عن زيادة عدد الأماكن المعروضة للجيش المصري للالتحاق بأعرق الأكاديميات العسكرية البريطانية، مثل أكاديمية ساندهيرست الملكية.

كما تقوم الشركات البريطانية بإمداد مصر بالمعدات العسكرية الحيوية، مثل المعدات الخاصة بمكافحة العبوات المرتجلة المتفجرة، علاوة على ذلك، تهدف هذه الزيارة إلى بحث مزيد من السبل الممكنة لتعزيز البرامج التدريبية التي يمكن للمملكة المتحدة من خلالها أن تدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.



وسيناقش الفريق توم بيكيت، الذي تولى منصب كبير مستشاري الدفاع لشؤون الشرق الأوسط منذ عام 2014، مع نظرائه من الجانب المصري القضايا الإقليمية الأخرى مثل الأوضاع في ليبيا واليمن وقطر.



وتعقيبا على الزيارة، قال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن: “لدى مصر و بريطانية شراكة قوية في المجال الدفاعي وستزداد قوة. فنحن نواجه تهديد الإرهاب ذاته في المملكة المتحدة و في مصر وبالعمل معا، وخاصة من خلال إجراء التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات، نستطيع وسنتمكن من التغلب على الإرهاب.”

