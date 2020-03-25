كبير مرشدي قناة السويس يطالب الحكومة بوحدات تطهير مركزية لمواقف النقل

طالب الربان هشام النعماني، كبير مرشدي قناة السويس، بضرورة الاستعانة بوحدات التطهير التابعة للقوات المسلحة لتطهير وتعقيم أتوبيسات السفر بين المحافظات ووسائل النقل الداخلي داخل المدينة وبين المحافظات فى المواقف العامة لهم قبل ركوب الركاب فى كل دوره، وذلك بتواجدها بوحدات مركزية بمواقف المحافظات ومواقف السيارات التى تعمل بين المحافظات والتى يمكث فيها الركاب عدة ساعات متجاورين داخل وسيلة السفر.

وقال النعماني إنه ونظرًا لفرض حظر التجول فى أنحاء البلاد فإننى أتوقع زيادة التكدس فى بعض التجمعات التى يصعب السيطرة عليها، حيث إن تقليل الساعات المتاح فيها التحرك والانتقال، سيؤدى حتمًا إلى زيادة تكدس الناس فى بعض الأماكن، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، سلاسل السوبر ماركت واتوبيسات السفر بين المحافظات

ومشروعات النقل الداخلي داخل كل محافظه.

ولفت كبير مرشدي السفن بقناة السويس قيادات الحكومة إلى إلزام سلاسل السوبر ماركت برش التطهير للمكان بالكامل يوميًا ليلًا، بعد الغلق بمعرفتهم وتحت إشراف ومراقبة الدولة.

كما أكد النعماني اتخاذ قناة السويس كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المرشدين المصريين المتعاملين مع السفن العابرة للقناة بكل جنسياتها.

لافتا إلى قيام الهيئة بتوفير القفازات والكمامات الواقيةووسائل التطهير بشكل يومي حيال صعود المرشدين على السفن.

وقال إن حركة السفن تسير بشكل طبيعي ويقوم المرشدون بمهام الارشاد والقطر بشكل منتظم ودون تقاعس.