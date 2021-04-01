كبير الاقتصاديين في «Peak Re»: اتساع الفجوة التأمينية بسبب وباء كورونا

أكد لارنس وونغ، كبير الاقتصاديين في شركة إعادة التأمين “Peak Re” ومقرها هونج كونج، أن التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا COVID-19 قد عملت على زيادة توسيع فجوة الحماية في البلدان الآسيوية الناشئة.

وأشار كبير الاقتصاديين فى Peak Re إلى صورة فجوة الحماية، وأن انتشار التأمين الناقص وغير التأميني في الأسواق الناشئة موثق جيدًا وموجود عبر مخاطر مختلفة، من الممتلكات إلى الصحة والوفيات، والتي تمتد بشكل مختلف لتشمل طول العمر والمسؤولية.

تعريف الفجوة التأمينية

ويُقصد بنقص التغطية التأمينية بأنها قيمة الأصول المعرضة للخطر ولا تغطيها وثائق التأمين بالكامل ويمكن أيضًا تمثيلها على أنها فجوة تأمين أي أن قيمة الأصول غير المغطاه تأمينياً والتي تعرضت للأضرار الناجمة عن حدث كارثي.

وأوضح وونغ أن هناك العديد من الأسباب التي تدعم فجوة الحماية الكبيرة وانخفاض اختراق التأمين في الأسواق الناشئة ولكن يمكن أن تُعزى إلى حد كبير إلى عدم إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف والوعي.

وتابع أن تشكل الفجوات مصدر قلق خاص في آسيا الناشئة، بسبب عدد السكان الكبير في المنطقة والنمو الاقتصادي السريع، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه المناطق تمثل حوالي 40% من فجوات حماية الصحة والوفيات العالمية ، فضلاً عن 20% من فجوةتأمين الكوارث الطبيعية.

والأكثر من ذلك، أن فجوة حماية الممتلكات والكوارث الطبيعية آخذة في الازدياد مع ارتفاع قيم الأصول التي تفوق نمو غطاء التأمين، بينما بالنسبة للصحة والوفيات، فإن اعتبارات نمط الحياة، وارتفاع التضخم الطبي وشيخوخة السكان هي التي تخلق تغطية أكبر باستمرار عجز.

يعتقد Peak Re أن هذا الاتجاه قد تفاقم أكثر خلال العام الماضي حيث أغرقت أزمة فيروس كورونا العالم في ركود عميق.

الفقراء أكثر الشرائح التى ستعانى من الفجوة

قال وونغ أصاب الركود الفقراء أكثر، وعادة ما يكون لدى هذه الشريحة من المجتمع أكبر فجوات في الحماية، لا سيما في مجال الصحة والوفيات، كما أن قدرتها على تجميع الأصول المالية والاستفادة من ارتفاع الأسهم، كما لوحظ في النصف الثاني من عام 2020، هي أيضًا أقل بكثير وبالتالي يمكن أن يؤدي الوباء إلى مصادر إضافية لعدم المساواة مع تفاقم المصادر الموجودة ، على سبيل المثال من حيث الدخل وفرص التعليم “.

ومع ذلك، تتوقع Peak Re الآن أن تحقق آسيا الناشئة ، بما في ذلك الصين ، نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3% في عام 2021 ، مما قد يساعد شركات إعادة التأمين على تحسين الاختراق في هذه الأسواق.

ولتحقيق هذه الغاية، توصي Peak Re بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك القطاع العام ، حيث من المحتمل أن تظل هناك حاجة إلى الدعم الحكومي لضمان الانتعاش الاقتصادي المستدام.

واختتم وونغ قائلاً: “يجب أن تعمل صناعة التأمين مع أصحاب المصلحة الآخرين في بناء القدرات وتخفيف أي قيود من جانب العرض”.

ويمكن أن يشمل ذلك تكثيف الجهود الإقليمية في تطوير حلول بديلة لنقل المخاطر وقدرات بديلة إعادة التعيين العالمية هي فرصة لجميع أصحاب المصلحة لإعادة تأكيد التزامهم بسد فجوات الحماية ، ووضع خطط عمل لتحقيق هذه الغاية.