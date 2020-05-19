«الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة» يستعد لتسليم 150 ألف فدان إلى 3 شركات فى توشكى

ينتظر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، صدور قرار جمهورى لتسليم 3 شركات عاملة فى منطقة توشكى، وهى: «جنوب الوادى الحكومية، والظاهرة الإماراتية، والراحجى السعودية»، أراضى بمساحة 150 ألف فدان فى المنطقة، بعد سحب الجهاز 163 ألف فدان من الكيانات فى الفترة الماضية.

وأشار مصدر مطلع، إلى أن هيئة التنمية الزراعية ووزارة الرى رفعا للمركز كل البيانات اللازمة عن المساحات المستصلحة والمزروعة من جانب الشركات فى الوقت الحالى، وآخر إحداثيات كل منطقة، مرفق بها طلبات الشركات بالمساحات التى ترغب ردها، والبدء فى استصلاحها وفقا للاشتراطات الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم صدور قرار جمهورى العام الماضى بموجبه أعيد ترسيم منطقة توشكى البالغة مساحتها 405 آلاف فدان، وتضمن الترسيم الجديد سحب ما يقرب من 163 ألف فدان كانت تحت ولاية شركات «جنوب الوادى للتنمية، والراجحى الدولية، والظاهرة للتنمية الزراعية»، وتخصيص 303 آلاف فدان لصالح الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من إجمالى المساحة.

القرار الجمهورى تضمن أيضا، تخصيص 44 ألف فدان لشركة جنوب الوادى، بدلا من 62 ألفا، و16 ألفا للراجحى الدولية بدلا من 100 ألف، و37 ألفا لشركة الظاهرة عوضا عن 100 ألف، بجانب 108 آلاف فدان لشركة الريف المصرى الجديد، و10 آلاف فدان لوزارة الإسكان لإقامة مدينة توشكى الجديدة.

ووفقا لبيانات رسمية قامت شركة جنوب الوادى باستصلاح نحو 22.5 ألف فدان وزراعة 7.4 ألف، بينما استصلحت «الراجحى الدولية» 7.6 ألف فدان وزرعت 8.7 ألف، وزرعت شركة الظاهرة 23.9 ألف فدان واستصلحت 423 فدانا.