كبرى كيانات الذهب العالمية تشيد بمناخ الاستثمار التعدينى فى مصر

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي أقيمت بعنوان (إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر) وضمت رؤساء ومسئولي سنتامين الأسترالية وباريك جولد الكندية وAKH gold الإنجليزية.

وأكد رؤساء ومسئولي الشركات أن مصر تسير على الطريق الصحيح ، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية ، ووفرت مساحة وفرصا مشجعة للعمل والاستثمار بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بتذليل العقبات إزاء الاستثمار الجاد.

وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار و تيسير إجراءاته علاوة علي وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين.

وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية أن مصر لديها المقومات و الخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة فى مجال التعدين إضافة إلى توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة، فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر فى مجال التعدين و هو الأمر الذى يشجع الشركات العالمية الكبرى و المتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة.

بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركه AkH gold أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط انظار العالم خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عان ٢٠١٩، مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين فى استغلال منجم السكرى ، كما أشار إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية فى تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي.

و من جانبه أكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد ثاني اكبر شركات تعدين الذهب عالميا أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال أمام الشركات الدولية للتعدين للوصول لشراكة و تكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة و الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية.

حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية فى الفترة الأخيرة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية.