استثمار

كبرى الشركات الفرنسية تشيد بمناخ الأعمال بمصر.. وأورنج تعلن زيادة استثماراتها 300 مليون دولار

خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس
صفية حمدي 1:49 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21 1:49 م, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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أكد ممثلو شركة أورانج على زيادة استثمارات الشركة فى مصر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار العام القادم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع رؤساء وممثلى مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك في مقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى “MEDEF” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وهو اللقاء الذي حضر فيه من الجانب المصري الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصـــر فى باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى.

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وحضر من الجانب الفرنسي “جيفري رو دى بيزيو “، رئيس مجلس أرباب الأعمال الفرنسي، و”ريجيس مونفرونت”، رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال المصرى-الفرنسي.

وأكدت شركة لوريال أيضا خلال اللقاء أنها تصدر ٨٥٪ من إنتاج مصنعها فى مصر.

وأكد ممثلو شركات النقل والهندسة مثل اليستوم، وسيسترا كذلك على سعادتهم للمشاركة فى مشروعات النقل والسكك الحديدية الطموحة التى تنفذها مصر.

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واستعرض رؤساء وممثلو الشركات الفرنسية التى حضرت الإفطار، تطورات مشروعاتهم الحالية فى مصر، وخططهم للتوسعات المستقبلية.

وأشادوا بمناخ الأعمال فى مصـــر، وما شهده من تطورات إيجابية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية بنجاح على مدار السنوات الماضية.

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بقلم صفية حمدي

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