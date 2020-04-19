«كبار العلماء السعودية» توصى بصلاة التراويح فى المنازل لمكافحة «كورونا»

وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغي ”أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى

حثت هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية السعودية ، وهى أعلى جهة دينية بالمملكة، المسلمين فى أنحاء العالم على الصلاة في منازلهم خلال شهر رمضان إذا كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعى لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضافت الهيئة في بيان أنه ينبغى ”أن يجتنب المسلم التجمعات نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى.. وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله“.

وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد أصدرت قرارا الشهر الشهر الماضى بحظر الصلاة فى المساجد، في إطار جهود احتواء وباء كورونا، لكنها استثنت الحرمين الشريفين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة “أصدرت قرارها رقم ( 247 ) بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان ويستثنى من ذلك الحرمان الشريفان”

وبذلك انضمت السعودية إلى العديد من الدول العربية التى حظرت الصلاة في المساجد تفاديا للعدوي في ظل انتار فيروس كورونا.

ومنذ بدء تفشى “كورونا”، اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية غير المسبوقة، بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره في المملكة.

وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

وفيما يلى حصر لأبرز الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية على مدار الأيام القليلة الماضية، لاحتواء فيروس “كورونا”:

– تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.

– تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس “كورونا” منها خطرا.

– إيقاف تصدير المنتجات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض “كورونا” عبر المنافذ الجمركية.

– تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية واليابان وماليزيا وسنغافورة وكازاخستان.